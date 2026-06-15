Rescatan a familia atrapada por crecida en el río La Silla

Al llegar al sitio, los rescatistas localizaron a las tres personas varadas en medio del cauce, resguardándose entre las ramas de unos árboles.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un adulto y dos menores de edad fueron rescatados sanos y salvos tras quedar atrapados por la repentina crecida del río La Silla, provocada por las fuertes lluvias que azotaron la zona sur de Monterrey durante la tarde de este domingo.

El incidente movilizó de manera inmediata a los elementos de Bomberos y Protección Civil de Guadalupe, quienes desplegaron un operativo de emergencia a la altura de la colonia Jardines de la Pastora.

“Elementos de Bomberos y Protección Civil de Guadalupe acudieron al río La Silla a la altura de la colonia Jardines de la Pastora, para poner a salvo a un adulto y dos menores de edad que se encontraban varados entre los árboles que se ubican en medio del cauce”, informó Protección Civil municipal.

Al llegar al sitio, los rescatistas localizaron a las tres personas varadas en medio del cauce, resguardándose entre las ramas de unos árboles para evitar ser arrastradas por la fuerza de la corriente.

Utilizando equipo especializado de rescate acuático, los brigadistas municipales lograron asegurar la zona y, tras varios minutos de tensión, pusieron a salvo a los dos menores y al adulto.

Ninguno de los integrantes de la familia presentó lesiones de gravedad, por lo que todo quedó en un fuerte susto.

Las autoridades locales recordaron que el río La Silla es un cuerpo de agua de respuesta rápida, por lo que las precipitaciones registradas en el sur de Monterrey impactan de forma casi inmediata en su caudal, convirtiendo un paseo familiar en una situación de alto riesgo en cuestión de minutos.

Ante la persistencia del mal clima, la corporación de rescate municipal informó que se mantiene en estado de alerta y vigilancia permanente, ya que el pronóstico de lluvias fuertes sigue activo para la región.