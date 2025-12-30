Rescatan a escalador lesionado en paraje de Potrero Chico

Paramédicos realizaron la valoración correspondiente en el lugar, con el objetivo de descartar lesiones de mayor gravedad y determinar su traslado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Atienden a escalador lesionado tras caída en Potrero Chico

Un escalador resultó lesionado luego de sufrir una caída mientras practicaba esta actividad en el paraje conocido como Potrero Chico, ubicado en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte, al arribo de los cuerpos de Protección Civil, la persona afectada ya se encontraba a bordo de una ambulancia, donde recibía atención prehospitalaria.

Identifican al escalador lesionado

El lesionado fue identificado como Carson Vandegriffe, de aproximadamente 35 años de edad, quien presentó un esguince y probable fractura en el tobillo derecho, derivado de la caída.

Paramédicos realizaron la valoración correspondiente en el lugar, con el objetivo de descartar lesiones de mayor gravedad y determinar el traslado a un centro médico.

Decide trasladarse por sus propios medios

Tras la revisión médica, se informó que el escalador decidió trasladarse por sus propios medios, sin requerir hospitalización inmediata al momento de la atención.

Las autoridades no reportaron mayores incidentes en la zona y reiteraron el llamado a quienes practican escalada en Potrero Chico a tomar medidas de seguridad y contar con el equipo adecuado durante esta actividad.