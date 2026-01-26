Rescatan a escalador atrapado en rapel en Pico Licos

Protección Civil de Nuevo León rescató a un hombre que quedó suspendido durante un rapel en Pico Licos; pese a las condiciones adversas, no resultó lesionado

Elementos de Protección Civil de Nuevo León concluyeron con éxito las labores de rescate de un escalador que quedó suspendido durante el descenso de un rapel en el paraje conocido como Pico Licos, ubicado en la carretera a la presa Rompepicos, en el municipio de Santa Catarina.

Reporte nocturno

El incidente fue reportado pasadas las 20:00 horas de este sábado, en una zona frecuentada por deportistas que practican senderismo y rappel.

De acuerdo con la información oficial, la persona quedó atrapada tras una mala maniobra en un rapel de aproximadamente 50 metros.

Hasta el sitio acudió personal especializado de rescate, quienes enfrentaron condiciones adversas como bajas temperaturas, neblina y profunda oscuridad para lograr auxiliar al afectado.

Tras realizar maniobras controladas, se efectuó un descenso seguro hasta la parte baja del paraje.

Sin lesiones

La persona involucrada no presentó lesiones y, tras recibir apoyo por parte de los rescatistas, se retiró del lugar por sus propios medios.

El senderista fue identificado como Saúl Masías Morales, de 30 años, quien se encontraba acompañado por Jesús Cabral, también de 30 años.