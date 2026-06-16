VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Rescatan a dos tras caer con camión al río Santa Catarina

Por: David Cázares

15 Junio 2026, 06:34

Compartir
WhatsApp

Personal de Protección Civil municipal, estatal, y de Bomberos descendieron al cauce para auxiliar a los afectados, uno de ellos lesionados

Rescatan a dos tras caer con camión al río Santa Catarina

Dos empleados de un servicio de paquetería fueron rescatados luego de caer con su camión al río Santa Catarina tras participar en un choque contra un automóvil, en Guadalupe.
 
Fue sobre el Boulevard Miguel de la Madrid donde se reportó el accidente, a la altura del  puente Azteca.

Personal de Protección Civil municipal, estatal, y de Bomberos descendieron al cauce para auxiliar a los afectados.

rescate-rio.jpg

Uno de ellos se encontraba herido y atrapado, y tras ser liberado de entre los metales fue sacado junto con su compañero con un sistema de cuerdas y una canastilla.

En tanto, la mujer que conducía el automóvil también resultó con heridas en cuello, cadera y el pecho.

Los tres fueron trasladados a diversos hospitales para su atención médica.

Comentarios