Rescatan a dos tras caer con camión al río Santa Catarina

Personal de Protección Civil municipal, estatal, y de Bomberos descendieron al cauce para auxiliar a los afectados, uno de ellos lesionados

Dos empleados de un servicio de paquetería fueron rescatados luego de caer con su camión al río Santa Catarina tras participar en un choque contra un automóvil, en Guadalupe.



Fue sobre el Boulevard Miguel de la Madrid donde se reportó el accidente, a la altura del puente Azteca.

Personal de Protección Civil municipal, estatal, y de Bomberos descendieron al cauce para auxiliar a los afectados.

Uno de ellos se encontraba herido y atrapado, y tras ser liberado de entre los metales fue sacado junto con su compañero con un sistema de cuerdas y una canastilla.

En tanto, la mujer que conducía el automóvil también resultó con heridas en cuello, cadera y el pecho.

Los tres fueron trasladados a diversos hospitales para su atención médica.