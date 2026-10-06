Rescatan a dos personas tras derrumbe en Santa Catarina

Lo que parecía una mañana tranquila cambió a momentos de pánico para una familia de la colonia San Gilberto luego de que su casa se viniera abajo

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Los hechos ocurrieron en la calle San José del Cabo, marcada con el número 600, donde al menos dos personas se encontraban al interior del lugar cuando ocurrió el derrumbe.

Vecinos alertan a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio

Tras el estruendo y gritos de auxilio de los atrapados, vecinos rápidamente alertaron a las autoridades, arribando elementos de derrumbe, Protección Civil estatal y municipal, así como policía de Santa Catarina para comenzar con el rescate.

Los uniformados, al arribar a la zona, comenzaron con el retiro de escombros para lograr poner a salvo a un hombre y una mujer, quienes no han sido identificados.

Rescatistas descartan heridas de consideración

Tras el retiro de parte de lo que sería la placa y liberar a las dos personas, se acordó y desalojó la zona, para evitar una situación de riesgo. Ambos lesionados fueron valorados por los rescatistas, descartando heridas de consideración, por lo que no fueron trasladados.

La zona permanecerá inhabilitada, pues se estima que sea de riesgo.