Rescatan a dos personas tras caer en una tumba en Linares

Con equipo de rescate, elementos de Protección Civil del Estado coordinados con cuerpos de emergencia locales rescataron a un adulto mayor y una mujer

Dos personas adultas sufrieron un accidente al caer en una tumba en el panteón municipal de Linares, ambos fueron rescatados por los cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron en el panteón San Felipe, localizado en el mencionado municipio.

Rescatan a un adulto mayor y una mujer

Con equipo de rescate, elementos de Protección Civil del Estado coordinados con cuerpos de emergencia locales rescataron a un adulto mayor y una mujer; ambos sufrieron la caída en el interior de la tumba.

Las dos personas sufrieron lesiones, golpes leves que no ponen en riesgo su vida.

Tras varios minutos, los pusieron a salvo y acordonaron el perímetro de la tumba donde cayeron.