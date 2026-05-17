Rescatan a dos personas por accidente de parapente en Santiago

Las maniobras concluyeron con el traslado de ambas personas hacia un punto seguro, donde ya esperaban cuerpos de auxilio y paramédicos.

Dos personas que sufrieron la caída de un parapente en la Sierra de Santiago fueron rescatadas, luego de un operativo aéreo realizado por corporaciones de emergencia de Nuevo León.

Protección Civil de Nuevo León informó que el incidente ocurrió en el área conocida como La Leona, donde elementos estatales desplegaron un helicóptero para ubicar a las personas accidentadas y realizar su extracción mediante maniobras de línea larga.

Realizaron sobrevuelo para localizar a parapentistas

Al arribar a la zona, rescatistas de Protección Civil estatal realizaron un sobrevuelo en helicóptero para localizar a las dos personas involucradas en el accidente.

Una vez ubicadas, el personal especializado preparó el equipo necesario para efectuar la extracción aérea en una zona de difícil acceso de la Sierra de Santiago.

Las maniobras concluyeron con el traslado de ambas personas hacia un punto seguro, donde ya esperaban cuerpos de auxilio y paramédicos.

Paramédicos descartaron lesiones tras el rescate

Tras ser llevados a tierra, los dos parapentistas fueron valorados por paramédicos de Protección Civil de Santiago.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, ambas personas no presentaron lesiones pese a la caída y al operativo desplegado en la montaña.

Las personas involucradas fueron identificadas como Ricardo Ávila Lara, de 34 años y Brenda Perico Guardiola, de 32 años.

Corporaciones participaron en operativo aéreo

En las labores de rescate participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, CRUM y Protección Civil de Santiago.

Las autoridades mantuvieron el reporte del operativo como concluido tras lograr la extracción y valoración médica de las dos personas accidentadas.