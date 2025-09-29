Rescatan a dos personas extraviadas en el Cerro del Topo Chico

Elementos de Protección Civil rescataron alrededor de las 16:36 horas a dos personas extraviadas en la zona de Gloria Mendiola

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron este domingo un exitoso operativo de rescate en el Cerro del Topo Chico, ubicado en la zona de Gloria Mendiola, donde dos personas se encontraban extraviadas en la cumbre.

El llamado de auxilio fue atendido alrededor de las 16:36 horas con la extracción aérea de Luis Andrés Ortiz Rodríguez, de 31 años, y María Fernanda Lope Contreras, de 30.

Gracias al despliegue de un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León, el rescate se logró sin contratiempos.

Ambos fueron trasladados a la base operativa de la corporación, donde paramédicos confirmaron que ambos presentaban signos de descompensación alimenticia, pero sin lesiones graves.

Tras recibir hidratación, Ortiz Rodríguez y Lope Contreras fueron dados de alta en el lugar y se retiraron por sus propios medios.

Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones al realizar actividades en zonas montañosas, especialmente en épocas de calor o con condiciones climáticas adversas.