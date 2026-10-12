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Nuevo León

Rescatan a dos personas extraviadas en el Cerro de la Silla

Por: Esmeralda Valdez

11 Octubre 2026, 21:49

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Cuerpos de auxilio desplegaron maniobras de urgencia este domingo para poner a salvo a los senderistas perdidos en la zona montañosa.

Rescatan a dos personas extraviadas en el Cerro de la Silla

Dos personas que se encontraban extraviadas en el Cerro de la Silla fueron rescatadas por elementos de Protección Civil de Nuevo León, con apoyo del helicóptero ARES.

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La movilización de los cuerpos de auxilio se registró durante la tarde de este domingo tras el reporte de dos personas que se habían perdido en esta zona montañosa de Monterrey.

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Como resultado del operativo, uno de los excursionistas fue localizado con diversas lesiones, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

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Su acompañante también fue rescatado, aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre su estado de salud.

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