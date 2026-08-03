Rescatan a dos personas atrapadas por lluvias en Monterrey

En el cruce de Raúl Rangel Frías y Nardo, en la colonia Valle del Topo Chico, personal de Protección Civil detectó acumulación de basura en alcantarillas

Las lluvias registradas en la zona norte de Monterrey movilizaron a elementos de Protección Civil municipal, quienes activaron el Operativo Monitoreo de Lluvia para atender reportes de vehículos varados, personas atrapadas por la corriente y encharcamientos que afectaban la circulación.

Rescatan a dos personas atrapadas por la corriente

Uno de los principales auxilios se realizó en el cruce de Prolongación Aztlán y Apolo, en la colonia San Bernabé, donde un automóvil Chevrolet Aveo quedó atrapado por la corriente con dos personas a bordo.

Elementos de rescate lograron poner a salvo a los ocupantes, identificados como Óscar, de 25 años, y Diana, de 34, quienes fueron trasladados a una zona segura sin presentar lesiones.

Retiran basura de alcantarillas y registros pluviales

En el cruce de Raúl Rangel Frías y Nardo, en la colonia Valle del Topo Chico, personal de Protección Civil detectó acumulación de basura en alcantarillas y registros pluviales que impedían el flujo del agua, por lo que colaboró con Servicios Públicos en las labores de desazolve para restablecer la circulación vehicular.

Asimismo, en el canal de Aztlán y Orto, en el Barrio del Topo Chico, atendieron un reporte por encharcamiento; sin embargo, al arribar al sitio el nivel del agua ya había descendido y no representaba riesgo para la población.

Otro servicio se brindó en el cruce de Nepenta y Cenizo, en la colonia San Bernabé, donde un vehículo quedó varado en un encharcamiento. En coordinación con una grúa, la unidad fue retirada y llevada a un lugar seguro, sin que se reportaran personas lesionadas.

Mantendrán vigilancia en puntos de riesgo

Protección Civil de Monterrey informó que todas las atenciones concluyeron sin lesionados y que continuará con el monitoreo permanente de los puntos de riesgo para prevenir afectaciones mientras persistan las condiciones meteorológicas.