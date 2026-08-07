Rescatan a dos menores presuntamente abandonados en Monterrey

Una mujer dejó a los menores por la mañana del miércoles 5 de agosto y se retiró del lugar sin informar a dónde iba, ni si iba a regresar por ellos

Dos menores de 3 y 10 años fueron resguardados por elementos de la Policía Turística de Monterrey, luego de ser encontrados solos en un estacionamiento ubicado en el centro de la ciudad, donde presuntamente fueron abandonados por su madre.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Allende, entre Doctor Coss y Diego de Montemayor, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y observaron a los niños sin la compañía de un adulto, por lo que se acercaron para verificar la situación.

De acuerdo con el encargado del estacionamiento, una mujer dejó a los menores por la mañana del miércoles 5 de agosto y se retiró del lugar sin informar a dónde iba, ni si iba a regresar por ellos.

Además, señaló que un día antes había acudido con los mismos niños y permaneció varias horas en el sitio antes de retirarse.

Tras confirmar que los menores permanecían solos, los policías los trasladaron a la Defensoría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Monterrey, donde quedaron bajo resguardo mientras las autoridades realizan las investigaciones para localizar a sus familiares y esclarecer las circunstancias del caso.