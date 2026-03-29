Rescatan a dos menores extraviados en Cerro del Topo Chico

Durante el tiempo que permanecieron extraviados, no contaban con agua ni alimentos, lo que incrementó el riesgo debido a las condiciones del terreno.

Dos menores de edad fueron rescatados tras permanecer extraviados por más de cinco horas en el Cerro del Topo Chico, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El operativo fue coordinado por Protección Civil Nuevo León, luego de que los jóvenes perdieran la vereda en la parte alta del cerro y solicitaran apoyo para descender.

¿Cómo ocurrió el extravío en el Cerro del Topo Chico?

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente inició a las 14:26 horas del sábado 28 de marzo de 2026, cuando se recibió la solicitud de auxilio. Los menores se encontraban en una zona elevada del cerro sin posibilidad de ubicar la ruta de regreso.

Durante el tiempo que permanecieron extraviados, no contaban con agua ni alimentos, lo que incrementó el riesgo debido a las condiciones del terreno y el desgaste físico.

¿Qué acciones implementó Protección Civil Nuevo León?

Elementos de la corporación mantuvieron contacto telefónico con los menores, brindándoles indicaciones para mantenerse en resguardo mientras se organizaba el operativo de rescate.

Inicialmente se desplegó personal por tierra; sin embargo, las condiciones complicadas del terreno y el tiempo transcurrido llevaron a tomar la decisión de realizar un rescate aéreo.

Rescate aéreo con helicóptero Ares

Para agilizar la operación, se activó el Helicóptero Ares de Protección Civil Nuevo León, con el cual se ejecutó un rescate por línea larga. La maniobra permitió extraer a los menores desde la zona alta del cerro de forma segura.

El operativo concluyó a las 15:58 horas, con ambos jóvenes en la parte baja y sin presentar lesiones.

¿Cuál fue el estado de los menores tras el rescate?

Tras ser rescatados, los menores fueron trasladados por elementos de la Policía de Escobedo hacia sus domicilios, donde fueron entregados a sus padres.

En el operativo participaron Protección Civil Nuevo León, la Brigada de Rescate de Montaña, Protección Civil Escobedo y Policía de Escobedo.