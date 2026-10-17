Rescatan a dos adultos mayores de inundación en La Estanzuela

Dos adultos mayores fueron rescatados de un vehículo en riesgo de inundación en La Estanzuela, al sur de Monterrey, tras las lluvias.

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Dos adultos mayores fueron rescatados por elementos de Protección Civil de Nuevo León luego de quedar en riesgo por el nivel del agua en un paso de arroyo, en la zona de La Estanzuela, al sur de Monterrey.

El reporte se recibió alrededor de las 06:47 horas de este viernes, en el cruce del antiguo camino a Villa de Santiago y la avenida La Hacienda, en la colonia Residencial La Sierra.

De acuerdo con el informe inicial, las personas se encontraban al interior de un vehículo cuando el agua subió hasta el nivel del motor, por lo que solicitaron ayuda.

Elementos de Protección Civil estatal acudieron al sitio y realizaron las maniobras para poner a salvo a los dos adultos mayores, quienes finalmente quedaron en una zona segura.

El rescate se realizó en medio de las lluvias que se registran en distintos sectores de Nuevo León.