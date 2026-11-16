Las personas extraviadas se encontraban en la cara norte de la montaña y, tras una valoración, se determinó que ninguna presentaba lesiones

Elementos de Protección Civil rescataron a cuatro mujeres luego de extraviarse por las inmediaciones del cerro El Potosí.

Al recibir el reporte de extravío, elementos de Protección Civil de Galena activaron dos unidades de búsqueda y rescate para localizar a las personas.

Se realizaron labores de ascenso desde dos puntos: uno por el camino principal y otro por el acceso de San José.

Aunque el hecho se dio a conocer alrededor de las 21:30 horas, fue hasta las 22:15 horas cuando lograron ubicarlas, según informó Protección Civil de Nuevo León.

Las cuatro mujeres se encontraban en la cara norte de la montaña y, tras una valoración, se determinó que ninguna presentaba lesiones de consideración.

Posteriormente, los rescatistas comenzaron las maniobras para realizar el descenso seguro de las excursionistas.