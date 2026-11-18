Protección Civil auxilió a cuatro excursionistas en Monterrey, luego de que uno resultara lesionado durante el recorrido

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Cuatro personas originarias de Saltillo fueron rescatadas por elementos de Protección Civil, luego de que una de ellas resultara lesionada mientras realizaban una excursión en el Cerro de las Mitras, en Monterrey.

El reporte se recibió durante la noche del lunes, a la altura del Pico Piquín, por lo que rescatistas de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey iniciaron el ascenso para localizar al grupo.

Las labores se complicaron debido a las condiciones climatológicas, ya que en la zona se registraba lluvia de ligera a moderada, además de una temperatura aproximada de 11 grados centígrados.

Tras realizar maniobras de búsqueda y localización, los rescatistas encontraron a las cuatro personas y brindaron una primera valoración al excursionista lesionado, quien no presentaba heridas de consideración.

Posteriormente, los rescatistas coordinaron el descenso de todo el grupo, el cual concluyó alrededor de las 23:14 horas.

Al llegar a la parte baja del cerro, paramédicos de Cruz Roja y del CRUM valoraron a los excursionistas, quienes no requirieron traslado hospitalario y se retiraron por sus propios medios.