Rescatan a conductor varado en La Huasteca, Santa Catarina

Como medida preventiva, La Huasteca fue cerrada al público, mientras elementos de Protección Civil mantienen vigilancia en el sector.

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Un conductor que quedó varado en La Huasteca, en Santa Catarina, fue auxiliado por elementos de Protección Civil municipal.

El reporte movilizó a los cuerpos de auxilio, quienes acudieron para apoyar al automovilista en el camino a Guitarritas.

Las intensas lluvias registradas a partir de la noche del jueves dejaron diversas afectaciones en vialidades y zonas rurales, como en el parque la Huasteca.

La cual permaneció cerrada para el público debido a los grandes encharcamientos y corrientes registradas.

Elementos de Protección Civil municipal y estatal implementaron diversos operativos para mantener vigilancia en las zonas con más corrientes de agua.

Desde temprana hora el acceso fue restringido, dejando entrar únicamente a propietarios, el director de protección civil Santa Catarina, Israel Contreras mencionó que esta medida se impuso luego de que un vehículo ya había sido arrastrado por la corriente.

Se exhortó a la ciudadanía, a evitar cruzar encharcamientos o corrientes de agua, así como mantenerse atentos a las indicaciones de los cuerpos de emergencia.