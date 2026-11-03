Rescatan a conductor prensado en cabina de tractocamión

El aparatoso percance vial se registró la mañana de este lunes sobre la avenida Rogelio Cantú Gómez, lo cual provocó la movilización de elementos de rescate

Un hombre resultó lesionado y quedó prensado al interior de la cabina de un tractocamión en el que circulaba, luego de estrellarse contra un muro de contención sobre la avenida Rogelio Cantú Gómez, en el municipio de Monterrey.

El accidente se registró en el cruce con la avenida Aarón Sáenz, donde el conductor quedó atrapado entre los fierros de la unidad, con una lesión en la mano derecha.

La unidad involucrada terminó con parte frontal dañada debido al impacto, que ocurrió debajo de un puente vehicular.

El hombre identificado como José de 49 años resultó con lesiones en las piernas y algunas contusiones en el abdomen, por lo que fue trasladado a la clínica 21 del IMSS.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, San Pedro, Nuevo León y Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada para liberar al hombre con ayuda de maquinaria especializada.

Las autoridades de seguridad quedaron a cargo de las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

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