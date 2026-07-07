Rescatan a conductor atrapado tras accidente vial en Linares

Un aparatoso accidente se registró la madrugada de este lunes sobre el camino al rancho El Anegado y dejó como saldo a una persona lesionada

Un accidente vial registrado durante la madrugada de este lunes sobre el camino al Rancho El Anegado, a la altura del kilómetro 126 de la Carretera Nacional, dejó como saldo una persona lesionada y el cierre total de la circulación en ambos sentidos.

El reporte fue atendido alrededor de las 03:54 horas, cuando corporaciones de auxilio se movilizaron hasta el lugar del percance.

A su llegada, elementos de Protección Civil de Linares realizaron las maniobras para liberar a una persona que había quedado atrapada entre los fierros retorcidos del vehículo. Una vez rescatada, la víctima fue trasladada a la Clínica 12 del IMSS para recibir atención médica.

Durante las labores de rescate y el retiro de la unidad siniestrada, la circulación permaneció cerrada en ambos sentidos de la vía, lo que ocasionó afectaciones al tránsito.

En el lugar también participaron elementos de Bomberos de Linares, mientras que la Guardia Nacional quedó a cargo del resguardo de la zona y de las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente.