Rescatan a cinco personas atrapadas en un elevador de Monterrey

Personal de rescate logró sustraer a los afectados en buenas condiciones de salud, después de que el sistema de la plaza comercial se quedara sin electricidad

Cuerpos de bomberos rescataron a cinco personas que quedaron atrapadas dentro de un elevador durante las primeras horas de este domingo, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con el guardia de seguridad de la reconocida plaza comercial ubicada sobre la Carretera Nacional, las personas fueron sustraídas con ayuda de Bomberos Nuevo León, quienes por medio del equipo de rescate urbano, lograron rescatarlas.

Esto sucedió debido a que el sistema del elevador se quedó sin energía eléctrica. Aparentemente se trató de una falla eléctrica, por lo que personal de Protección Civil Nuevo León evaluó la zona para descartar riesgos.

Los afectados se encuentran en buenas condiciones de salud, sin embargo, sufrieron algunos síntomas producidos por sofocamiento.