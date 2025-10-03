Rescatan a ciclista que se desbarrancó en Parque Chipinque

Elementos de Protección Civil de Nuevo León llevaron a cabo el rescate de un ciclista que se desbarrancó al interior del Parque Ecológico Chipinque en San Pedro.
La extracción del paciente se realizó por vía aérea con el apoyo de un helicóptero de PC NL debido a las condiciones del terreno y la rapidez para su traslado.
Posteriormente, fue trasladado a otra área del mismo parque para su traslado en ambulancia de Protección Civil San Pedro hacia el Hospital Christus Muguerza para su atención debido a una probable fractura de cadera.