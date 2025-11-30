Rescatan a cachorro tras explosión en Pesquería

El afectado corrió hacia afuera del inmueble por el estruendo pero tan solo con una de sus dos mascotas, debido a que el fuerte estruendo asustó al animalito

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras la fuerte explosión registrada en una vivienda usada como bodega de fuegos artificiales en el municipio de Pesquería, elementos de Protección Civil Nuevo León lograron efectuar el rescate de un cachorro en la colonia los Olmos.

Esto se registró al momento de la detonación, cuando el dueño de uno de los domicilios afectados corrió hacia el exterior del inmueble pero con tan solo una de sus dos mascotas. El hombre aseguró que el fuerte estruendo provocó que "Oti" se asustara y corriera en dirección contraria para esconderse.

Después de resguardarse, el propietario del inmueble solicitó apoyo a los elementos de la corporación para recuperar a su cachorro.

Luego de abrir la vivienda, uno de los cuerpos de rescate brindó el barandal para iniciar con la búsqueda del animal. Luego de inspeccionar la vivienda, logró localizar a un perrito de cabeza y lomo negro, con patitas blancas escondido entre un bloque y la tubería.

Al recuperarlo, el hombre agradeció el apoyo de los elementos para retirarse del lugar durante la madrugada.