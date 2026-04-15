Rescatan a caballo tras presunto maltrato en Monterrey

Testigos alertaron a las autoridades sobre una situación de maltrato animal en plena vía pública en la colonia Industrial Habitacional

Elementos de la Policía de Monterrey rescataron a un caballo que presuntamente era víctima de maltrato por parte de su dueño, un hombre que se desempeñaba como carretonero, luego de un reporte realizado por ciudadanos que presenciaron los hechos.

El incidente se registró la tarde de este martes en la colonia Industrial Habitacional, específicamente en el cruce de las calles Nueva York y Nueva Jersey, donde testigos alertaron a las autoridades sobre una situación de abuso en plena vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, la denuncia ingresó a la corporación municipal señalando que un carretonero se encontraba golpeando a su caballo con un látigo, generando indignación entre vecinos y transeúntes del sector.

Ante la gravedad del señalamiento, policías de Monterrey acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los uniformados lograron interceptar al presunto responsable, quien no fue identificado en el sitio.

Tras aplicar los protocolos correspondientes, el hombre fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para ser investigado por el delito de maltrato animal.

Mientras tanto, uno de los oficiales permaneció en el lugar resguardando la carreta y al equino, en espera de la llegada de personal de Bienestar Animal del estado.

El caballo sería trasladado para su valoración médica y recibir la atención y cuidados necesarios, a fin de garantizar su estado de salud y protección, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.