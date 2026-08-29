Rescatan a bebé encerrado en una camioneta en Monterrey

Un bebé quedó encerrado accidentalmente en la camioneta de su madre; policías municipales lograron rescatarlo y confirmaron que estaba en buen estado de salud.

Policías de Monterrey rescataron a un bebé de un año y dos meses que quedó encerrado accidentalmente al interior de una camioneta, en calles de la colonia Cerro de la Silla.

Los hechos ocurrieron sobre Junco de la Vega, entre Claveles y Lirios, cuando los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia.

Durante el patrullaje, los elementos observaron a una mujer de 26 años que les hacía señas para pedir ayuda. Al acercarse, la joven señaló una camioneta Hyundai Creta, color gris oscuro, de su propiedad, en cuyo interior se encontraba su hijo.

La madre explicó que había recogido al menor de una guardería y lo colocó en el asiento de retención infantil. Sin embargo, después de cerrar la puerta, no se percató de que el niño tomó las llaves del vehículo y accionó los seguros, quedando atrapado.

Ante la situación, los policías, al mando del oficial Omar Francisco Sánchez Coronado, trabajaron junto con personal de seguridad del Tec de Monterrey para abrir la camioneta.

Después de unos minutos, lograron liberar al pequeño, quien fue sacado del vehículo en buen estado de salud.