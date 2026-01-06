Rescatan a bebé de un año atrapado en elevador en San Pedro

El reporte movilizó a elementos de Protección Civil Nuevo León, quienes acudieron de inmediato al sitio para realizar las maniobras correspondientes

Un menor de un año fue rescatado exitosamente tras quedar atrapado en un elevador al interior de una vivienda, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El reporte movilizó a elementos de Protección Civil Nuevo León, quienes acudieron de inmediato al sitio para realizar las maniobras correspondientes.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle Alhambra número 156, en la colonia Valle de San Ángel, sector Español a las 15:13 horas, lo que activó los protocolos de atención a emergencias.

Intervención de los cuerpos de auxilio Elementos de Protección Civil Nuevo León se desplazaron de inmediato al sitio tras recibir el llamado de alerta. Sin embargo, al arribar al domicilio, se confirmó que el personal de Protección Civil San Pedro ya había logrado la liberación del infante mediante maniobras técnicas.

Tras ser extraído del elevador, el menor fue valorado por los paramédicos en el lugar. Hasta el momento, se reporta que se encuentra fuera de peligro y no presentó lesiones. Las autoridades permanecieron brevemente en la zona para asegurar el área y verificar las condiciones de seguridad del elevador residencial.

Con información de Vanessa Aguilar