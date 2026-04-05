Rescatan a bebé atrapado dentro de una camioneta en Monterrey

Un menor quedó encerrado 20 minutos en un vehículo en Monterrey; fue rescatado sano y sin lesiones por cuerpos de auxilio

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Un bebé de un año con cinco meses de edad fue rescatado sano y salvo luego de quedar atrapado al interior de una camioneta, en un hecho registrado la tarde del martes, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil Nuevo León, el reporte fue recibido a las 14:45 horas, movilizando a elementos de esta corporación hasta el cruce de las calles Loma Larga y Loma Redonda.

Al arribar al sitio, se confirmó que un menor se encontraba encerrado dentro de un vehículo tipo camioneta, por lo que de inmediato se iniciaron las maniobras de auxilio en coordinación con personal de Protección Civil Monterrey.

Los rescatistas realizaron la apertura de la puerta del vehículo utilizando alambres y cuerdas, logrando la extracción del infante de manera segura.

Tras el rescate, el menor, identificado como Marcelo, quien, fue valorado por los cuerpos de auxilio, confirmándose que no presentaba lesiones ni complicaciones de salud.

De acuerdo con el reporte oficial, el bebé permaneció aproximadamente 20 minutos al interior del vehículo, el cual contaba con el sistema de aire acondicionado encendido, situación que ayudó a evitar afectaciones mayores durante el tiempo que estuvo atrapado.

La camioneta involucrada es una Jeep color gris, propiedad de Ana Daniela, de 37 años de edad.

Hasta el momento, se desconoce que ocurrió para que el menor de edad, quedara atrapado al interior del vehículo.

En el lugar no se detectaron riesgos adicionales, por lo que la situación fue declarada como controlada.

Al sitio también acudieron las unidades de Fuerza Civil, quienes brindaron apoyo y aseguraron la zona durante las labores de rescate.