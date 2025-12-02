Rescatan a adulto mayor que entró a arroyo en García

Protección Civil le brindó el apoyo necesario para ponerlo a salvo y posteriormente lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el municipio de García tras recibir el reporte de un hombre que cayó a un canalón. Los hechos ocurrieron en las calles Minas y Granuto, en la colonia Valle de Lincoln, donde los rescatistas localizaron a un hombre de 79 años, quien habría entrado por su propia voluntad y ya no pudo salir.

¿Cómo fue el rescate del adulto mayor en García?

Ante la situación, los elementos de Protección Civil brindaron el apoyo necesario para ponerlo a salvo y posteriormente lo trasladaron a un hospital para que recibiera la atención médica correspondiente, confirmando que la intervención oportuna evitó un mayor riesgo para su salud.

¿Por qué los canalones y zanjas representan un riesgo para la vida?

Los canalones, registros, zanjas y áreas similares pueden parecer accesibles a simple vista, pero en muchos casos esconden riesgos que no son evidentes, como superficies resbalosas, acumulación de agua, mala ventilación o estructuras inestables que dificultan la salida una vez dentro. Por ello, es fundamental evitar ingresar a estos lugares, incluso si se hace de manera voluntaria o por aparente curiosidad.

Asimismo, este tipo de situaciones resalta el valor del reporte ciudadano como una herramienta clave para la prevención de tragedias. Avisar de inmediato a las autoridades cuando se detecta a una persona en peligro, o cuando se identifica una zona potencialmente insegura, permite que los equipos especializados actúen con rapidez y bajo protocolos diseñados para reducir riesgos.

La participación responsable de la comunidad, sumada a la intervención oportuna de los cuerpos de emergencia, contribuye directamente a proteger la vida y a generar entornos más seguros para todos.