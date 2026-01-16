Rescatan a adulto mayor atrapado en incendio en Monterrey

Los elementos de auxilio pensaron que el inmueble se encontraba deshabitado; sin embargo, al ingresar lograron ubicaron al hombre

Una vivienda se incendió la tarde de este jueves en la calle Madera, en su cruce con la calle Cebada, colonia 23 de Marzo en Monterrey, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio.

Al sitio llegaron elementos de Bomberos de Nuevo León y efectivos de Fuerza Civil, quienes brindaron apoyo para salvaguardar a los habitantes del domicilio afectado.

Rescatan a un hombre de 68 años dentro del inmueble

Durante las labores de atención, los rescatistas localizaron al interior de la vivienda a un hombre de 68 años, quien fue encontrado con un pañuelo cubriéndole la boca para evitar inhalar el humo.

En un inicio, los elementos de auxilio pensaron que el inmueble se encontraba deshabitado; sin embargo, al ingresar lograron ubicaron al hombre y le brindaron atención médica en el sitio.

Solo quedaron algunos inmuebles y pertenencias; autoridades investigan

Tras el siniestro, sobre la banqueta únicamente quedaron algunos inmuebles y pertenencias del domicilio afectado por el fuego.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las causas que originaron el incendio.