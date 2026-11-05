Rescatan a abuelita de 80 años durante incendio en Guadalupe

La mujer, quien presuntamente padece demencia senil, fue puesta a salvo y, de acuerdo con el reporte, resultó ilesa, aunque sufrió un fuerte susto.

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Una mujer de la tercera edad fue rescatada por Bomberos de Guadalupe y Protección Civil de Nuevo León, luego de quedar atrapada en un incendio registrado en la segunda planta de su vivienda.

La movilización de cuerpos de auxilio se registró en la colonia Guadalupe Chávez, en el municipio de Guadalupe, luego de que vecinos reportaran al 911 una columna de humo y llamas que salían de un domicilio ubicado en la calle Salvador Chávez.

De inmediato, elementos de Bomberos de Guadalupe y Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio y lograron rescatar a Sara García, de 80 años de edad, quien se encontraba al interior del inmueble.

La mujer, quien presuntamente padece demencia senil, fue puesta a salvo y, de acuerdo con el reporte, resultó ilesa, aunque sufrió un fuerte susto.

De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haberse originado por el sobrecalentamiento de un electrodoméstico, lo que habría provocado un cortocircuito y posteriormente el fuego.

Las autoridades atendieron la emergencia y evitaron que la situación tuviera consecuencias mayores.