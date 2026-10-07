Rescatan a 8 personas de comunidades incomunicadas por lluvias

El despliegue aéreo comenzó alrededor de las 9:00 horas, con maniobras para ubicar y trasladar a las personas que requerían salir de las comunidades afectadas.

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Ocho personas que permanecían incomunicadas en comunidades de la zona rural de Santa Catarina fueron rescatadas por elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio, luego de que las lluvias provocaran severas afectaciones y dejaran destruidos varios tramos de las carreteras de acceso.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana de este martes en las comunidades de Canoas y Santa Cruz, donde las condiciones de los caminos impidieron el traslado de las personas por tierra.

Ante esta situación, Protección Civil de Nuevo León desplegó el helicóptero Ares para realizar las labores de evacuación vía aérea, en coordinación con elementos de Protección Civil de Santa Catarina.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las comunidades quedaron incomunicadas debido a los daños ocasionados por las lluvias, principalmente en las vías de acceso, que resultaron afectadas al grado de impedir el paso de vehículos.

El despliegue aéreo comenzó alrededor de las 9:00 horas, con maniobras para ubicar y trasladar a las personas que requerían salir de las comunidades afectadas.

En total, ocho personas fueron evacuadas como parte de las acciones implementadas por las corporaciones de auxilio ante las condiciones generadas por las precipitaciones.

Protección Civil de Nuevo León qmantiene las labores de atención en la zona y no se descarta que continúen los recorridos y operaciones de apoyo mientras persistan las afectaciones en los caminos.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina y la tripulación del helicóptero Ares.