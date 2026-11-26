La AEI rescató a 79 personas que vivían en condiciones de hacinamiento en Galeana; autoridades investigan el caso por presunto secuestro

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones rescataron a 79 personas durante el operativo, localizaron a 11 niños, 16 adolescentes, 10 hombres adultos y 35 mujeres adultas que vivían en condiciones de hacinamiento.

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, señaló que los 79 rescatados cuentan con buena salud, sin embargo, la situación se continúa investigando por presunto secuestro.

“La fiscalía a través de la agencia de investigaciones realizó una diligencia técnica de cateo donde se pudieron asegurar y rescatar a unas personas. Se seguirán los procesos de investigación correspondientes hasta el momento a las personas se reportan en esto se los bien y seguiremos atentos para trabajar con las demás autoridades”, mencionó.

Los hechos se registraron en las calles Arista y Cuauhtémoc, en la localidad de Catarino Rodríguez, El Potosí en Galeana.

La joven de 16 años originaria de la sierra tarahumara de Chihuahua, quien trabaja pizcando papa, habría fallecido presuntamente por convulsiones, aunque esta teoría no ha sido confirmada hasta tener los resultados de los estudios de patología.

Revela Fiscalía condiciones de explotación

Campamentos improvisados, hacinamiento, jornadas laborales excesivas y descuentos por alojamiento, son parte de las condiciones que enfrentaban las 79 personas rescatadas, todas originarias de Chihuahua, en el predio del ejido Potosí, en el municipio de Galeana, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia.

En conferencia de prensa, el fiscal Javier Flores reveló los detalles de la investigación, donde se informó, de manera extraoficial, que las personas recibían mil 500 pesos semanales por su trabajo, en este caso, la recolección de papa; sin embargo, presuntamente les descontaban 400 pesos por hospedaje y alimentación.

Además, detalló que los trabajadores no contaban con las condiciones adecuadas para cubrir sus necesidades fisiológicas.

“Por ejemplo, el hacinamiento de las personas, el exceso de horas laborales, el que dormían en campañas que eran formadas por plástico, el hacinamiento de las personas, el exceso de personas juntas con menores, adultos. Las condiciones insalubres para sus necesidades fisiológicas y esas condiciones”, explicó el fiscal.

En este mismo sentido, la investigación contempla también una segunda carpeta relacionada con la muerte de una joven de 16 años, identificada como Elba, en el lugar, cuya causa continúa bajo análisis de patología.

En cuanto a las personas rescatadas, el fiscal informó que 16 permanecen bajo valoración médica, debido a posibles enfermedades.

Y se confirmó que por estos hechos hay tres personas detenidas, todos por trata de personas con fines de explotación laboral, entre ellos Martín, de 33 años, y a dos también por narcomenudeo.

Con información de Humberto Salazar