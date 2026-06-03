Rescatan a 7 hombres tras quedar atrapados en elevador en Cumbres

El percance se habría originado luego de que los ocupantes manipularan de manera indebida el sistema del elevador y forzaran el acceso

Siete hombres fueron rescatados luego de quedar atrapados al interior de un elevador en un inmueble ubicado sobre Paseo de las Estrellas, en la colonia Cumbres Quinto Sector, en Monterrey.

El incidente fue reportado alrededor de las 21:13 horas y movilizó a cuerpos de auxilio hasta el sitio, donde se desplegó un operativo coordinado para liberar a los ocupantes de la cabina.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de Protección Civil de Monterrey trabajaron en coordinación con personal de Protección Civil del Estado para efectuar las maniobras de rescate.

Según las indagatorias realizadas en el lugar, el percance se habría originado luego de que los ocupantes manipularan de manera indebida el sistema del elevador y forzaran el acceso hacia un nivel que se encontraba señalado como fuera de servicio.

Esta acción provocó que se activara automáticamente el sistema de seguridad del equipo, ocasionando el bloqueo total de la cabina y dejando atrapados a los siete hombres.

Tras varios minutos de labores, los cuerpos de rescate lograron liberar a todos los ocupantes, quienes fueron valorados en el lugar sin que presentaran lesiones de gravedad.

El reporte fue atendido entre las 21:13 y las 21:33 horas, sin que se informaran daños mayores o personas trasladadas a hospitales.

En el sitio participaron elementos de Protección Civil Monterrey y Protección Civil Estatal, de acuerdo con información proporcionada por la corporación municipal.