Rescatan a 14 crías de pato en el Centro de Monterrey

Los ejemplares fueron localizados deambulando en el cruce de las calles Abasolo y Dr. Coss, una zona de alto flujo que ponía en peligro su integrodad

En una oportuna intervención para salvaguardar la fauna local, elementos de la Guardia Forestal de la División Ambiental y Protección Civil del Estado realizaron el resguardo de 14 crías de patos que se encontraban en situación de riesgo en las calles del centro de la ciudad.

Los ejemplares fueron localizados deambulando en el cruce de las calles Abasolo y Dr. Coss, una zona de alto flujo vehicular que ponía en peligro la integridad de las aves.

Tras el aseguramiento, el personal especializado de la Guardia Forestal trasladó a las crías para una evaluación médica detallada.

“Los ejemplares fueron trasladados para su evaluación médica por parte de elementos de la Guardia Forestal, con el objetivo de determinar su estado de salud y preparar su pronta liberación en un área natural, donde puedan integrarse con una madre nodriza y continuar su desarrollo en vida silvestre”, informó la dependencia.

El objetivo de este análisis es verificar su estado de salud general y asegurar que se encuentren en condiciones óptimas para su siguiente etapa de manejo.

De acuerdo con las autoridades, el plan de acción consiste en valoración clínica para descartar lesiones o deshidratación, reintroducción asistida con una "madre nodriza" que facilite su desarrollo y aprendizaje en libertad.

El fin último es que estos ejemplares puedan continuar su ciclo de vida y desarrollo en un entorno de vida silvestre", señalaron las corporaciones involucradas.

Las autoridades ambientales aprovecharon este suceso para exhortar a la población sobre la importancia de saber convivir con la fauna urbana y silvestre. “Recordamos a la ciudadanía que, ante la presencia de fauna silvestre en situación de riesgo, es importante evitar manipularlos y reportar a las autoridades correspondientes”.