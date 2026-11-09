Rescatan 11 personas atrapadas en elevador de centro de Monterrey

Tras localizar a los ocupantes, se notificó al personal de mantenimiento, que acudió con la llave de emergencia para abrir las puertas y liberar a las personas

Al menos 11 personas quedaron atrapadas dentro del elevador de un centro comercial durante la madrugada de este domingo ubicado en el primer cuadrante de la ciudad de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el edificio ubicado en el cruce de la avenida Benito Juárez y Melchor Ocampo en la colonia Centro, cuando se recibió el reporte de personas atrapadas en el elevador.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron hasta el lugar, donde se percataron de que el personal de seguridad indicó que no tenía conocimiento del incidente, por lo que se inició una revisión en las dos zonas de elevadores del inmueble: Norte y Sur. Sin embargo, fue en el área Sur donde encontraron un elevador que no presentaba movimiento en la parte baja y que contenía personas en su interior.

Siete mujeres y cuatro hombres se encontraban dentro del elevador

Tras localizar a los ocupantes, se notificó al personal de mantenimiento, que acudió con la llave de emergencia para abrir las puertas y liberar a las personas.

En total se encontraron a siete mujeres y cuatro hombres, quienes recibieron una revisión por parte de personal paramédico.

Durante la atención, una mujer presentó una crisis luego de permanecer aproximadamente 30 minutos dentro del elevador junto con las otras 10 personas, en un aparente ataque de claustrofobia.

Por estos hechos, el elevador quedó fuera de servicio.