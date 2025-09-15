Rescata Santa Catarina a 38 animales en situación de abandono

Las acciones se realizaron entre Protección Civil y la Dirección de Bienestar Animal, quienes trabajaron de manera coordinada para salvaguardar a los ejemplares que se encontraban en riesgo.
“Trabajamos en sinergia con el área de Bienestar Animal atendiendo los reportes de animales en situación de abandono, de enero a septiembre hemos rescatado a 38 entre perros y gatos”, dijo Israel Contreras, director de Protección Civil.
Tras recibir los reportes ciudadanos a través del C4 o los chats vecinales, los animales fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Bienestar Animal donde han recibido atención médica, alimentación y resguardo seguro, como parte de los protocolos para su bienestar.
Dicho centro ha promovido la adopción responsable de los caninos y felinos, con el objetivo de que encuentren un nuevo hogar con familias comprometidas con su cuidado.
Estas labores forman parte de la estrategia integral de protección y bienestar animal impulsada por el Gobierno Municipal, para garantizar el trato digno a los animales de compañía.