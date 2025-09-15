Info 7 Logo
Rescata Santa Catarina a 38 animales en situación de abandono

Por: INFO 7

14 Septiembre 2025, 13:53

Un total de 38 rescates de perros y gatos en situación de abandono, en lo que va de este año, se han realizado por parte del Gobierno de Santa Catarina

Las acciones se realizaron entre Protección Civil y la Dirección de Bienestar Animal, quienes trabajaron de manera coordinada para salvaguardar a los ejemplares que se encontraban en riesgo.

“Trabajamos en sinergia con el área de Bienestar Animal atendiendo los reportes de animales en situación de abandono, de enero a septiembre hemos rescatado a 38 entre perros y gatos”, dijo Israel Contreras, director de Protección Civil.

Tras recibir los reportes ciudadanos a través del C4 o los chats vecinales, los animales fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Bienestar Animal donde han recibido atención médica, alimentación y resguardo seguro, como parte de los protocolos para su bienestar.

Dicho centro ha promovido la adopción responsable de los caninos y felinos, con el objetivo de que encuentren un nuevo hogar con familias comprometidas con su cuidado.

Estas labores forman parte de la estrategia integral de protección y bienestar animal impulsada por el Gobierno Municipal, para garantizar el trato digno a los animales de compañía.

