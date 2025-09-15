Rescata Santa Catarina a 38 animales en situación de abandono

Por: INFO 7 14 Septiembre 2025, 13:53 Compartir

Un total de 38 rescates de perros y gatos en situación de abandono, en lo que va de este año, se han realizado por parte del Gobierno de Santa Catarina

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las acciones se realizaron entre Protección Civil y la Dirección de Bienestar Animal, quienes trabajaron de manera coordinada para salvaguardar a los ejemplares que se encontraban en riesgo. “Trabajamos en sinergia con el área de Bienestar Animal atendiendo los reportes de animales en situación de abandono, de enero a septiembre hemos rescatado a 38 entre perros y gatos”, dijo Israel Contreras, director de Protección Civil. Tras recibir los reportes ciudadanos a través del C4 o los chats vecinales, los animales fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Bienestar Animal donde han recibido atención médica, alimentación y resguardo seguro, como parte de los protocolos para su bienestar. Dicho centro ha promovido la adopción responsable de los caninos y felinos, con el objetivo de que encuentren un nuevo hogar con familias comprometidas con su cuidado. Estas labores forman parte de la estrategia integral de protección y bienestar animal impulsada por el Gobierno Municipal, para garantizar el trato digno a los animales de compañía.