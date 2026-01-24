Rescata Proxpol a gato travieso y lo devuelve a su familia

Erika, de 24 años, solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana al ver que su mascota no lograba bajar de una palma de gran altura

Proxpol volvió a demostrar que su vocación va más allá del uniforme al convertirse en los ángeles de un inquieto gato que quedó varado en lo alto de una palma de gran altura.

El rescate ocurrió poco antes de las 9:00 de la noche de este jueves en la calle Piero de la Francesa, en la Colonia Renacimiento.

Erika, de 24 años, solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana al ver que su mascota no lograba bajar por sí sola.

Al lugar acudieron los oficiales Deyra Guadalupe Figueroa y Rolando Julián Salvador, quienes asumieron la tarea de rescatar al felino.

Con el apoyo de una escalera, el oficial Rolando subió hasta alcanzar al gato y tras cerca de 15 minutos de trabajo, el rescate fue exitoso.

El pequeño gato fue bajado sano y salvo por oficiales, quienes lo entregaron a su dueña quien agradeció la labor de los policías.