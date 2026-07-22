Rescata Proxpol a cinco paseantes en el Cerro del Topo Chico

Lo anterior debido a que los sorprendió la noche en el paraje turístico, se desorientaron y ya no pudieron retornar a su casa.

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Lo que parecía un tranquilo día de paseo al Cerro del Topo Chico, resultó un tormento para una mujer y cuatro menores.

Lo anterior debido a que los sorprendió la noche en el paraje turístico, se desorientaron y ya no pudieron retornar a su casa.

La oportuna intervención y coordinación entre senderistas y policías de Proxpol Escobedo ayudó a que el ama de casa y sus cuatro acompañantes fueran rescatados.

Cansados y sedientos los cinco paseantes fueron llevados a su domicilio en Fraccionamiento Brianzzas Residencial.

El reporte de auxilio se dio la tarde-noche del lunes en donde les indicaron de cinco personas extraviadas en el Cerro del Topo Chico.

Policías especializados en rescate de montaña acudieron al sitio para rescatar a los cinco paseantes.

Con la ayuda de senderistas, los ubicaron y procedieron al descenso de manera rápida y segura.

Posteriormente, los policías les brindaron apoyo con el traslado de la mujer y los cuatro menores a su domicilio.