Rescata Protección Civil un cuerpo de ejido en Galeana

Por: Carlos Nava 20 Septiembre 2025, 10:45

Los rescatistas llegaron vía aérea hasta el ejido llamado Las Huertas, en el citado municipio, donde se montaron los restos en una camilla para subirlos

Durante la mañana de este sábado, elementos de Protección Civil Nuevo León acudieron hasta un ejido en el municipio de Galeana, esto para rescatar un cuerpo sin vida que fue localizado en el área. Los rescatistas llegaron vía aérea hasta el ejido llamado Las Huertas, en el citado municipio, donde se montaron los restos en una camilla y posteriormente se subieron a la unidad. De momento no se tiene más información sobre la persona que perdió la vida y habrá que esperar a que se realicen los estudios correspondientes para tratar de identificar el cuerpo.