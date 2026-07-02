Rescata Protección Civil Guadalupe a perrito atrapado en barandal

Gracias a la rápida respuesta y a la pericia de los elementos de Protección Civil, el incidente no pasó de ser un susto para el perrito

Elementos de Protección Civil del municipio de Guadalupe demostraron una vez más que ninguna emergencia es menor cuando se trata de salvar una vida, logrando el rescate exitoso de un perrito que se encontraba atrapado en una situación de riesgo.

Los hechos ocurrieron tras el reporte de un ciudadano, quien solicitó el apoyo urgente de las corporaciones de auxilio al percatarse de que su mascota había quedado atorada entre los barrotes de un barandal, sin poder liberarse por sus propios medios.

Al llegar al lugar, los rescatistas evaluaron la situación para actuar con la mayor delicadeza posible, priorizando en todo momento el bienestar del animal para evitar que entrara en pánico o resultara lastimado.

“De inmediato, nuestro personal inició maniobras de rescate utilizando las técnicas adecuadas para liberar al can de forma segura y sin causarle lesiones”, informó la corporación.

Gracias a la rápida respuesta y a la pericia del cuerpo de Protección Civil, el incidente no pasó de ser un susto.

El perrito fue rescatado exitosamente en cuestión de minutos, fue valorado en el lugar y se determinó que no presentaba heridas.

Los elementos entregaron al can sano y salvo a su dueña, quien agradeció el compromiso y la empatía del personal de rescate.

Con estas acciones, la corporación reafirma su compromiso de atender con la misma eficiencia y sensibilidad tanto los reportes ciudadanos como el auxilio a los animales de compañía en el municipio.