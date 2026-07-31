Rescata Protección Civil Guadalupe a gatito atrapado en un poste

Tras una intervención cuidadosa, el gatito fue bajado de forma segura, concluyendo exitosamente el operativo de rescate.

Elementos de Protección Civil de Guadalupe rescataron a un gatito que permanecía atrapado en un poste, luego de que ciudadanos reportaran que el animal se encontraba asustado y rodeado por una maraña de cables, lo que le impedía descender por sus propios medios.

“Elementos de Protección Civil Guadalupe atendieron el reporte de un gatito que permanecía atrapado en un poste, sin posibilidad de descender por sus propios medios", indicó la corporación.

Según el informe, el felino permaneció en el sitio más de 24 horas bajo condiciones de intenso calor.

“De acuerdo con el reporte, el felino se encontraba en el lugar desde el mediodía del día anterior, por lo que nuestros rescatistas realizaron las maniobras necesarias para ponerlo a salvo de manera segura”, se agregó.

Tras una intervención cuidadosa, el gatito fue bajado de forma segura, concluyendo exitosamente el operativo de rescate.

Protección Civil de Guadalupe reiteró su compromiso con la protección de la vida, incluyendo la de los animales de compañía, e hizo un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de situaciones para brindar atención oportuna.