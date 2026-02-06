Rescata Protección Civil estatal a dos gatos atrapados

El personal de Protección Civil logró atender con éxito los llamados en los municipios de Monterrey y San Pedro para rescatar a los dos gatos

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron este jueves dos rescates de animales en distintos puntos del área metropolitana, logrando poner a salvo a dos gatos que se encontraban atrapados en infraestructura de drenaje.

El primer rescate se llevó a cabo en el cruce de las calles Colón y Roble, en la colonia Talleres, en Monterrey, donde se reportó a un gato atrapado desde hacía aproximadamente dos días dentro de una tubería de desagüe.

El incidente fue atendido desde las 10:19 horas y concluyó a las 11:41 horas.

Para la localización del felino, los rescatistas introdujeron una cámara al interior de la tubería, lo que permitió ubicar su posición y descartar lesiones visibles.

Posteriormente, mediante el uso de un manipulador a distancia para animales, se realizaron las maniobras necesarias para extraerlo con éxito.

En el sitio, una mujer se hizo responsable del gato, el cual fue reportado sin lesiones aparentes.

El segundo reporte ocurrió a las 11:48 horas en el cruce de la avenida Gómez Morín y Mont Blanc, en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés, en el municipio de San Pedro Garza García, donde se informó sobre un gato lesionado y atrapado en un drenaje.

Al lugar acudió una unidad de Protección Civil Nuevo León para realizar las labores correspondientes, quedando pendiente la ampliación de información sobre el estado final del animal.

En ambos servicios participaron unidades de Protección Civil Nuevo León, así como la División Ambiental, reiterando el llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de emergencias para salvaguardar la vida animal.