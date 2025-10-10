Rescata Protección Civil de García a dos mujeres tras incendio

Las mujeres se encontraban atrapadas al interior de la vivienda lo que provocó la movilización de los elementos de rescate, en la colonia Rincón del Fraile

Elementos de Protección Civil de García lograron rescatar a dos mujeres, una de ellas embarazada, durante un incendio en una casa habitación, en la colonia Rincón del Fraile.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:00 horas del miércoles, sobre la calle Fray Andrés de Olmos, acudiendo al apoyo diversas unidades operativas y de la Policía municipal.

Al arribo de los elementos el siniestro se encontraba activo, además dos personas estaban atrapadas en el interior de la vivienda.

Ambas mujeres se encontraban solas y la vivienda cerrada por dentro, ya que el padre de familia había salido a trabajar y las dejó encerradas por seguridad, lo que aumentó el riesgo cuando el fuego comenzó a propagarse.

Los elementos inciaron las labores de rescate controlando el incendio para posteriormente extraer con vida a las dos mujeres.

Según los primeros informes, el fuego pudo haber iniciado por un cortocircuito, consumiendo un colchón, ropa diversa y un aire lavado.

Tras las labores, el lugar quedó sin riesgo de propagación.

Una de las mujeres fue atendida en el sitio al presentar una crisis nerviosa, sin requerir traslado hospitalario.