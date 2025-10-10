Rescata Protección Civil de García a dos mujeres tras incendio

Elementos de Protección Civil de García lograron rescatar a dos mujeres, una de ellas embarazada, durante un incendio en una casa habitación, en la colonia Rincón del Fraile.
El reporte fue recibido alrededor de las 22:00 horas del miércoles, sobre la calle Fray Andrés de Olmos, acudiendo al apoyo diversas unidades operativas y de la Policía municipal.
Al arribo de los elementos el siniestro se encontraba activo, además dos personas estaban atrapadas en el interior de la vivienda.
Ambas mujeres se encontraban solas y la vivienda cerrada por dentro, ya que el padre de familia había salido a trabajar y las dejó encerradas por seguridad, lo que aumentó el riesgo cuando el fuego comenzó a propagarse.
Los elementos inciaron las labores de rescate controlando el incendio para posteriormente extraer con vida a las dos mujeres.
Según los primeros informes, el fuego pudo haber iniciado por un cortocircuito, consumiendo un colchón, ropa diversa y un aire lavado.
Tras las labores, el lugar quedó sin riesgo de propagación.
Una de las mujeres fue atendida en el sitio al presentar una crisis nerviosa, sin requerir traslado hospitalario.