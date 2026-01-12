Rescata Protección Civil a cuatro personas en zona montañosa

Los operativos se activaron de manera independiente y requirieron varias horas de labores, debido a las condiciones del terreno y al clima del lugar

Elementos de Protección Civil Nuevo León realizaron dos rescates en zonas montañosas durante la jornada, uno en el Cerro del Topo Chico, en Monterrey, y otro en el Cañón de Cozumelito, en el municipio de Allende. En ambos casos, las acciones se llevaron a cabo tras reportes de personas en riesgo, sin que se registraran pérdidas humanas.

De acuerdo con la información oficial, los operativos se activaron de manera independiente y requirieron varias horas de labores, debido a las condiciones del terreno y al clima presente en las zonas serranas.

Rescatan a hombre lesionado en el Cerro del Topo Chico

El primer reporte se recibió a las 11:36 horas, cuando se informó sobre una persona lesionada antes de llegar al lomo del Cerro del Topo Chico, en el municipio de Monterrey.

Al arribar, los rescatistas hicieron contacto con un masculino de 51 años, quien refirió haber sufrido una caída, presentando una probable fractura en la extremidad inferior izquierda. Durante la valoración inicial, se detectaron signos vitales levemente alterados, asociados a la baja temperatura en la zona.

El personal preparó equipo especializado, incluyendo skeed, cuerdas y botiquín, para brindar las primeras atenciones. Al lesionado se le colocó una sábana térmica y una férula moldeable para inmovilizar la pierna afectada, antes de iniciar el descenso.

Las maniobras de extracción se realizaron con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Escobedo. Seis horas después, en la parte baja de la montaña, el masculino fue entregado a la unidad 079 del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), que lo trasladó al Hospital Universitario para su atención médica.

Localizan a tres jóvenes extraviados en el Cañón de Cozumelito

El segundo operativo inició a las 09:35 horas en el Cañón de Cozumelito, en el municipio de Allende, tras el reporte de tres personas extraviadas desde ayer, sábado 10 de enero. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León y Protección Civil Allende.

De acuerdo con el informe, los jóvenes habían subido a acampar y, debido a las condiciones climatológicas, se solicitó apoyo para su localización y extracción. Personal de Protección Civil Allende ascendió desde temprana hora hasta la zona conocida como Media Luna, logrando ubicar a los tres masculinos.

Los jóvenes, identificados como Sebastián Cavazos, Manuel Torres y Eduardo Villalón, todos de 19 años, no presentaban lesiones. Sin embargo, como medida preventiva, se les colocaron mantas térmicas antes de iniciar el descenso.

El grupo arribó a una zona segura alrededor de las 11:50 horas, concluyendo el operativo a las 13:04 horas, sin requerir traslado médico.

Protección Civil Nuevo León reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse sobre las condiciones climáticas y a notificar sus rutas antes de realizar actividades en montaña.