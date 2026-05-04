Rescata polícia de Monterrey a hombre en situación de crisis

Los hechos se registraron en el cruce de Francisco I. Madero y Fundidora, donde los oficiales realizaban su recorrido, cuando observan a la persona.

Un hombre de 53 años que se encontraba en un puente vehicular, en una situación de crisis tras argumentar tener problemas familiares, fue rescatado por oficiales de la Policía de Monterrey, en la colonia Modelo.

Al aproximarse al hombre, les pide no se acerquen demasiado a él, ya que estaba protestando por la forma en que autoridades llevaban su caso de violencia familiar, por problemas con su esposa.

Mientras le realizaban plática a distancia, los uniformados municipales se iban acercando al hombre, hasta que en un momento uno de ellos intenta tomarlo de un brazo.

Con el apoyo de varios policías que estaban en el sitio, lograron asegurarlo.

Los hechos se registraron en el cruce de Francisco I. Madero y Fundidora, donde los oficiales realizaban su recorrido, cuando observan a la persona.

El hombre identificado como José Guillermo siguió mostrando una actitud agresiva, lanzando patadas y golpes a los elementos policiacos, molesto porque no lo dejaron seguir con sus intenciones.