Rescata policía a hombre atrapado en incendio de vivienda

El oficial ingresó al domicilio y logró localizar al habitante, a quien sacó del inmueble para ponerlo a salvo, en la colonia José Luis Mora, en Guadalupe

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Un policía de Guadalupe ingresó a un domicilio en llamas para rescatar a un hombre de 64 años que permanecía atrapado en el interior, luego de que un incendio se registrara en una vivienda de la colonia José Luis Mora.

El reporte ocurrió en el cruce de Servando Canales y González Ortega, donde vecinos alertaron a los elementos municipales sobre la presencia de una persona dentro de la casa.

Ante el riesgo, el oficial Víctor Javier Iracheta ingresó al domicilio y, entre el humo y las llamas, logró localizar a Rober Ibarra Leal, a quien sacó rápidamente del inmueble para ponerlo a salvo.

El hombre presentaba quemaduras en algunas partes del cuerpo, principalmente en un brazo, por lo que fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado al Hospital de la Sección 50 de Maestros.

De acuerdo con el afectado, un televisor comenzó a incendiarse dentro de la vivienda y el fuego se propagó rápidamente, impidiéndole salir por sus propios medios.

Al sitio también acudieron Bomberos y cuerpos de auxilio para controlar el incendio y revisar las condiciones del inmueble.