Rescata PCNL a tlacuache víctima de maltrato en Mitras Sur

El operativo se activó tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia del animal herido en el cruce de las calles Tepatitlán y Zapotlán

Elementos de Protección Civil Nuevo León realizaron el rescate de un ejemplar de tlacuache que presentaba severas lesiones y signos de violencia en calles de la colonia Mitras Sur.

El operativo se activó tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia del animal herido en el cruce de las calles Tepatitlán y Zapotlán.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que el marsupial mostraba heridas visibles derivadas de aparentes actos de maltrato, por lo que procedieron de inmediato a su resguardo bajo protocolos de seguridad para fauna silvestre.

Para garantizar la supervivencia del ejemplar, Protección Civil trabajó de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente, quienes se encargaron del traslado del animal hacia una clínica veterinaria especializada.

Ahí, recibirá tratamiento médico para sanar sus lesiones antes de evaluar su posible reintegración a un hábitat seguro.

"Cada vida cuenta. Seguimos trabajando de manera permanente por la protección y el bienestar de nuestra fauna", señalaron representantes de la corporación estatal a través de sus canales oficiales.

UN LLAMADO AL RESPETO DE LA FAUNA SILVESTRE

El tlacuache es el único marsupial nativo de México y desempeña un papel ecológico vital en el control de plagas; sin embargo, con frecuencia es víctima de agresiones debido al desconocimiento de la población.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no lastimar a estos ejemplares y, en caso de observar a alguno herido o en riesgo, comunicarse de inmediato a las líneas de emergencia.