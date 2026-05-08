Rescata División ambiental a perro atrapado en carro

La División Ambiental del estado rescató a un perro que llevaba más de nueve horas dentro de un automóvil en el que se superaban los 35°C

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La División Ambiental de Nuevo León logró el rescate de un perro que permaneció encerrado por más de nueve horas dentro de un automóvil en el estacionamiento de una plaza comercial.

El operativo, coordinado entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, se activó tras un reporte en redes sociales que alertaba sobre el riesgo inminente del ejemplar, expuesto a temperaturas que superaban los 35°C y condiciones de estrés extremo.

Al arribar al sitio, los elementos ambientales constataron que, aunque el vehículo tenía una ventana parcialmente abierta y un recipiente con agua, el canino presentaba signos críticos de ansiedad, agitación y pupilas dilatadas.

A esto se sumó el factor del ruido constante proveniente de una planta de energía cercana, lo que agravó el estado nervioso del animal.

Ante el peligro evidente para la vida del canino, las autoridades procedieron al aseguramiento preventivo, cumpliendo con los protocolos de protección animal vigentes para salvaguardar su integridad física.

Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente, hizo un llamado enérgico a la población para evitar este tipo de negligencias que pueden resultar fatales.

"Se hace un llamado a la ciudadanía a evitar que cualquier animal doméstico permanezca dentro de un vehículo estacionado, aun cuando las ventanas se encuentren parcialmente abiertas. Las altas temperaturas registradas pueden comprometer su integridad. No podemos ser indiferentes con el bienestar animal”, aseveró el funcionario.

La autoridad exhorta a la comunidad a no ignorar señales de estrés animal y denunciar cualquier caso de maltrato o riesgo a través de la línea 070 o las redes sociales oficiales de la Secretaría y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.