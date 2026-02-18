Rescata División Ambiental a perrita maltratada en Zuazua

El Gobierno del Estado, trasladó a “Choco” al Centro Estatal de Atención Animal, donde se le practicó una ecografía y una valoración médica general

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La División Ambiental, a través de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, brindó atención a un reporte de presunto maltrato animal ocurrido en el municipio de General Zuazua, el cual fue difundido a través de redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes, personal de la Procuraduría Ambiental acudió al domicilio en Valle de Santa Elena, donde en un video se observa a un hombre agrediendo físicamente a un perro.

Durante la intervención, la propietaria del perro, identificado como “Choco”, manifestó que los hechos ocurrieron cuando el animal se adelantó unos metros y fue sujetado por el cuello por un vecino, quien lo azotó reiteradamente contra el suelo, afectando principalmente la parte posterior de su cuerpo.

Luego de una consulta veterinaria, se recomendaron estudios radiográficos; sin embargo, a falta de recursos económicos, la ciudadana solicitó apoyo del Gobierno del Estado, trasladando a “Choco” al Centro Estatal de Atención Animal, donde se le practicó una ecografía y una valoración médica general.

Se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato animal a través del 070, ya que la participación ciudadana es fundamental para proteger el bienestar de los animales en Nuevo León.