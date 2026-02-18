VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Rescata División Ambiental a perrita maltratada en Zuazua

Por: Danea Lázaro

17 Febrero 2026, 21:29

Compartir
WhatsApp

El Gobierno del Estado, trasladó a “Choco” al Centro Estatal de Atención Animal, donde se le practicó una ecografía y una valoración médica general

La División Ambiental, a través de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, brindó atención a un reporte de presunto maltrato animal ocurrido en el municipio de General Zuazua, el cual fue difundido a través de redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes, personal de la Procuraduría Ambiental acudió al domicilio en Valle de Santa Elena, donde en un video se observa a un hombre agrediendo físicamente a un perro.

Durante la intervención, la propietaria del perro, identificado como “Choco”, manifestó que los hechos ocurrieron cuando el animal se adelantó unos metros y fue sujetado por el cuello por un vecino, quien lo azotó reiteradamente contra el suelo, afectando principalmente la parte posterior de su cuerpo.

IMG_9584.jpeg

Luego de una consulta veterinaria, se recomendaron estudios radiográficos; sin embargo, a falta de recursos económicos, la ciudadana solicitó apoyo del Gobierno del Estado, trasladando a “Choco” al Centro Estatal de Atención Animal, donde se le practicó una ecografía y una valoración médica general.

Se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato animal a través del 070, ya que la participación ciudadana es fundamental para proteger el bienestar de los animales en Nuevo León.

IMG_9585.jpeg

Comentarios