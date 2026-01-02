Rescata cuadrilla de AyD a perrito atrapado en alcantarilla

Los hechos ocurrieron en la colonia Los Puertos, en el municipio de Juárez, con el equipo necesario, las cuadrillas lograron extraer al animal.

En el marco de las celebraciones de Año Nuevo, elementos de una cuadrilla de Agua y Drenaje de Monterrey se convirtieron en protagonistas de un emotivo rescate al poner a salvo a un perrito que se encontraba atrapado en una alcantarilla.



Los hechos ocurrieron en la colonia Los Puertos, en el municipio de Juárez. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar ruidos inusuales y lamentos que provenían del interior de una alcantarilla.



Al inspeccionar el lugar, se confirmó que un canino había caído y permanecía a un metro de profundidad, sin posibilidad de salir por sus propios medios.



El personal operativo de Agua y Drenaje, que se encontraba realizando recorridos de mantenimiento, atendió de inmediato el llamado ciudadano.



Con el equipo necesario y maniobras cuidadosas, las cuadrillas lograron acceder al ducto para extraer al animal.



El rescate ha sido celebrado por los habitantes de la colonia, quienes calificaron a los trabajadores como "Héroes de Año Nuevo".

Tras ser extraído de la alcantarilla, se reportó que el perrito se encontraba en condiciones estables, logrando un desenlace positivo para esta emergencia en los primeros días del año.



Este acto resalta la importancia de la respuesta rápida de los servicios públicos, no solo en temas de infraestructura, sino también en el compromiso con la protección animal y el bienestar de la comunidad.