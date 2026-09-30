Rescata Bienestar animal de Santa Catarina a 'Franky'

Franky fue sometido a una cirugía tras ser localizado amarrado con una cadena que dañó el tejido de su cuello; el municipio presentó una denuncia por maltrato

Un caso de maltrato animal fue atendido en Santa Catarina tras el rescate de Franky, un perro mestizo que permanecía amarrado con una cadena fuertemente incrustada en la piel de su cuello.

El rescate y la atención veterinaria de emergencia se realizaron por instrucciones directas del alcalde Jesús Nava Rivera, luego de que el municipio recibiera un reporte ciudadano.

Los hechos se registraron el pasado martes 22 de septiembre de 2026, cuando personal municipal localizó al canino en condiciones críticas, sujeto por una cadena de metal asegurada con dos candados.

Retiran cadena que estaba incrustada en el cuello de Franky

Al ser cuestionado sobre la situación, el propietario del animal argumentó de forma preliminar que “había extraviado la llave de los candados”, justificación que no eximió la severa omisión de cuidados que puso en riesgo la vida de la mascota.

Para liberar a Franky, brigadistas de Cairo Centro de Bienestar Animal tuvieron que emplear una cizalla para romper los cerrojos y retirar los eslabones que ya habían dañado el tejido muscular del cuello.

Posteriormente, el can fue trasladado de urgencia a las instalaciones del centro veterinario, donde se le practicó una cirugía reconstructiva para retirar el metal encarnado.

Franky se recupera bajo supervisión veterinaria

“Ya recibió atención y gracias a Dios Franky se está recuperando en Cairo, está siendo vigilado por nuestro personal veterinario”, informó el alcalde, detallando que el pronóstico actual del animal es favorable bajo supervisión médica constante.

Presentan denuncia por maltrato animal

El Gobierno Municipal de Santa Catarina determinó que la situación constituía un delito flagrante de maltrato animal. Por ello, la administración interpuso formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

La denuncia quedó registrada bajo el Número Único de Causa (NUC) 127850/2026.

Con este procedimiento legal, las autoridades buscan que el caso sea investigado a fondo y se finquen las sanciones correspondientes al presunto responsable.

“Estamos buscando que el caso sea investigado y se haga justicia”, comentó el alcalde, reiterando una política de cero tolerancias ante actos de crueldad hacia la fauna doméstica en el municipio.