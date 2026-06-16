Rescata a niña en Carretera Nacional; evitó que fuera atropellada

La rápida reacción de un joven evitó una posible tragedia al poner a salvo a una menor que permanecía expuesta al tráfico

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No llevaba capa ni uniforme. No había sirenas ni aplausos. Solo un impulso limpio, casi instintivo, que nace cuando alguien entiende que la vida del otro también es responsabilidad propia.

Así fue el acto de Alexis Salazar, el joven que, sin pensarlo dos veces, corrió hacia el peligro para salvar a una niña.

Era una tarde cualquiera sobre la Carretera Nacional, a la altura de Santiago.

El tráfico avanzaba rápido, indiferente, constante.

Entre motores y asfalto, una bebé de apenas dos años se encontraba sola, de pie en uno de los carriles. La vulnerabilidad hecha cuerpo pequeño. El riesgo convertido en segundos.

Alexis observó la escena desde un gimnasio cercano. Bastó un instante para entenderlo todo. No hubo cálculo, no hubo miedo. Salió corriendo, levantó la mano con firmeza, pidió a los conductores que frenaran, que miraran, que vieran lo que él ya había visto: una vida en peligro. Un camión revolvedor alcanzó a detenerse. El tiempo, por fin, cedió.

Tomó a la niña en brazos y la regresó a la banqueta. La sostuvo como se sostiene lo frágil, con cuidado y urgencia a la vez.

Gritó buscando a sus padres, no para reclamar, sino para devolver lo que nunca debió perderse: la seguridad.

Alexis no es rescatista de profesión. Su vida cotidiana transcurre entre aulas y pasillos universitarios.

Se dedica al área de compras de material para la Facultad de Ciencias de la Comunicación y da clases de marketing.

Enseña estrategias, mensajes, consumo. Pero esa tarde enseñó algo más profundo: que el valor no se planea, se ejerce; que el bien no se anuncia, se hace.

Un gesto que recuerda el valor de la solidaridad

Cuando la madre apareció y tomó a la niña entre sus brazos, no hubo discursos. Solo alivio. Solo humanidad compartida.

Alexis se hizo a un lado, como suelen hacerlo quienes no buscan reconocimiento, sino coherencia con lo que son.

Historias como esta recuerdan que la valentía no siempre hace ruido.

A veces corre descalza contra el tráfico, alza la mano y dice “alto” cuando nadie más lo hace.

Y en ese gesto sencillo, desinteresado, se confirma que todavía hay personas dispuestas a hacer el bien sin importar nada más.